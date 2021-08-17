المشاط تبحث مع برنامج الأغذية العالمي توسيع نطاق الشراكات التنموية

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع برافين أجراوال، المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، الذي بدأ مهام عمله رسميًا خلال أغسطس الجاري، مجالات التعاون المشترك، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، التي تستهدف من خلالها تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية، والمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وهنأت الوزيرة برافين أجراوال، بتوليه منصبه الجديد كمدير قطري لمكتب مصر ببرنامج الأغذية العالمي، متمنية له فترة عمل مثمرة، تبني على ما تحقق من مشروعات تنموية فعالة وشراكات مع البرنامج في عهد المدير القطري السابق منجستاب هايلي.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة وفقًا للقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004، لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتوفير التمويلات التنموية الميسرة، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص.

كما تطرقت إلى سعي الوزارة لتوسيع آفاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لاسيما في مجال تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز سبل العيش للمجتمعات الأقل دخلا في صعيد مصر، وتطلعها لتوطيد العلاقات في نطاق الاستراتيجية القطرية الجديدة لبرنامج الأغذية العالمي في مصر 2023-2027، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.

وناقش الجانبان إمكانية تحول مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة، الذي دشنه البرنامج بالأقصر، إلى مركز للتميز، ليكون الأول من نوعه في أفريقيا، ويدخل ضمن مبادرة مراكز التميز التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تعتبر منصات لتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة سوء التغذية بين البلدان النامية من خلال تبادل المعرفة والخبرات.

من ناحيته قال المدير القطري الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، إن البرنامج يسعى للتركيز على العمل المشترك مع مصر في إطار الاستراتيجية الجديدة 2023-2027، من خلال المحاور التالية: الأمن الغذائي والتغذية، وبناء قدرة المجتمع على الصمود، والحماية الاجتماعية، ومشاركة القطاع الخاص، ودعم اللاجئين.

وتسجل المحفظة الجارية بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات من أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ 5 محافظات خلال مرحلته الأولى.