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تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:05 ص الثلاثاء 17 أغسطس 2021
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر شراء الدولار في بنك التعمير والإسكان في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقرت الأسعار في 10 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.65 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 15.75 جنيه.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الجنيه سعر شراء الدولار بنك التعمير والإسكان

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