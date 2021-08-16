شركة العاصمة الإدارية تسعى لتوقيع اتفاق نهائي مع "السوبر جيت" و"مواصلات مصر" لإدارة منظومة النقل

كتب-علاء حجاج:

قالت شركة العاصمة الإدارية الجديدة إنها تسعى للوصول لاتفاق نهائي خلال الأسبوع المقبل مع كل من تحالف شركة مواصلات مصر صاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في مصر وشركة السوبر جيت لإدارة منظومة النقل الذكي داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية في بيان صحفي إن المفاوضات جارية بين الأطراف المشاركة لتحديد حصص المساهمين في شركة الإدارة وكذلك رأسمالها.

وكانت شركة العاصمة الإدارية وقعت في مارس الماضي مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مساهمة مصرية بالتعاقد مع شركتي سوبر جيت ومواصلات مصر بغرض تقديم خدمات النقل الداخلي الذكي للمرحلة الأولى بالمدينة.

وأوضحت شركة العاصمة الإدارية أن شركتي سوبر جيت ومواصلات مصر تمتلكان خبرات واسعة في مجال تقديم خدمات النقل الجماعي الحضري الذكي ذات المستوى المتمیز بما لديهما من كوادر مؤهلة على تخطيط وتنفيذ ومتابعة وإدارة واستغلال المشروعات الضخمة.

وأضافت شركة العاصمة أنه من المقرر أن تقوم الشركة المساهمة المكونة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة السوبر جيت ومواصلات مصر بتقديم خدمات النقل البري العام من خلال إنشاء واستغلال وتشغیل وإدارة خدمات النقل الداخلي الذكي داخل العاصمة الإداریة الجدیدة.

وأشارت شركة العاصمة الإداریة للتنمية العمرانية إلى حرصها على تقديم خدمة نقل مميزة داخل العاصمة الإدارية الجدیدة باستخدام أحدث الحافلات التي تسیر بالكهرباء والغاز وبما یتناسب مع رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتحقيق أفضل معاملات قیاس الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الشركة إنه من المستهدف رصد 450 مليون جنيه مبدئيا للاستثمارات في مجال النقل الداخلي الذكي، تشمل توفير الأتوبيسات والمحطات والجراج الرئيسي والأنظمة الذكية للإدارة.