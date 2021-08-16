أسعار الزيت ترتفع 10% في الأسواق بسبب الزيادة العالمية

كتبت- دينا خالد:

قال جلال عمران، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الزيت الحر شهدت ارتفاعا بنحو 10% منذ نهاية يوليو الماضي.

وأضاف عمران، أن سعر زجاجة الزيت الخليط ارتفعت إلى 20 جنيها مقابل 18 جنيها، وسعر زجاجة زيت الذرة زادت إلى 32 جنيها مقابل 30 جنيها، وسعر عباد الشمس ارتفعت 30 جنيها مقابل 28 جنيها.

وشهدت أسعار زيت الطعام ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري، وصلت نسبة الارتفاع نحو 40% خلال ال 5 الأشهر الأخيرة.

ورفعت وزارة التموين أسعار الزيت التمويني في مايو الماضي، لتكون عبوة الزيت 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيها، وعبوة لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.

ويأتي الارتفاع الكبير في أسعار زيت الطعام في السوق المحلي، نتيجة لزيادة أسعار خام الزيت عالميا.

وتستورد مصر أكثر من 87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.