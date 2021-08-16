60 % زيادة في أرباح "فوري" خلال النصف الأول من 2021

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أنها حققت زيادة في صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 59.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي نشرتها البورصة المصرية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، سجلت فوري صافي أرباح -قبل خصم حقوق الأقلية- بقيمة 137.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

ويأتي ذلك بعد أن حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 51.4 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل 47.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 7.3%.

وحققت الشركة إيرادات نشاط بقيمة 742.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 549.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 35.2%.

وقالت الشركة، في بيان منفصل نشرته البورصة، إن جميع القطاعات التشغيلية بشركة فوري حققت نموا قويا خلال النصف الأول من العام الجاري وبصفة خاصة الأداء القوي لقطاعي الخدمات المصرفية والتمويل متناهي الصغر، مما يعكس نجاح الشركة في تنويع مصادر الإيرادات.

وقال أشرف صبري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن إجمالي المدفوعات عبر شبكة فوري وصل إلى 54.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 58.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة للتوسعات التي تشهدها أنشطة الشركة بهدف تعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة بالعديد من الأسواق التي لا تتمتع بالخدمات المناسبة.

وأضاف أن قطاع الخدمات المصرفية حقق أداءً متميزا خلال النصف الأول من عام 2021 حيث ارتفعت إيرادات القطاع بأكثر من الضعف حيث مثلتا 21.3% من إجمالي الإيرادات مقابل 13.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وذكر صبري أن هذا القطاع ساهم بنصيب الأسد في نمو إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري وهو بمثابة مؤشر على أن سوق الخدمات المالية في مصر ما يزال يفتقر إلى المزيد من الخدمات رغم حجم ووتيرة النمو التي يتمتع بها خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تطلق الشركة شبكة جديدة للدفع الفوري خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما سيساهم في سرعة إتمام مدفوعات البيع بالتجزئة الإلكترونية على مدار الساعة وطوال أيام العام، فضلا عن إمكانية حصول المستفيد على الأموال في الحال.