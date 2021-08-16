رئيس العاصمة الإدارية: من المحتمل طرح الشركة في سوق دولية بجانب مصر

القاهرة- مصراوي:

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لوكالة بلومبرج إن طرح الشركة سيجري في البورصة المصرية ومن المحتمل جدًا في سوق دولية أخرى أيضا.

وأضاف "نحن ندرس هذا الخيار".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال منذ يومين إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة سيجري طرحها في البورصة المصرية خلال عامين بأصول مدارة تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه.

وقال عابدين "نأمل أن يكون الطرح العام الأولي للشركة الأكبر في تاريخ مصر".

وبحسب عابدين "نحن في مرحلة التخطيط الآن ويمكننا بدء إجراءات اختيار المستشارين وتحديد حجم العرض في أوائل العام المقبل".

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