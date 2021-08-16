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شعبة الخضراوات تكشف سبب زيادة سعر الطماطم في الأسواق

11:27 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
شعبة الخضراوات تكشف سبب زيادة سعر الطماطم في الأسواق

الطماطم

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الطماطم شهدت زيادة هذا العام وذلك بسبب التغيرات الجوية.

وبحسب موقع سوق الجملة بالعبور اليوم الاثنين فإن سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 2 جنيه و4 جنيهات.

ويباع الكيلو بين 5 جنيهات و6.5 جنيه في السوق للمستهلك.

وأضاف النجيب أن التغيرات الجوية أدت إلى قلة الإنتاج من المحصول وهو ما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار بالأسواق هذا العام.

وذكر النجيب، أن هذا الارتفاع لن يؤثر على الاستهلاك، وأن هذا السعر مناسب لكل من المستهلك والتاجر حتى يستطيع أن يكسب هامش ربح.

وأدت التغيرات الجوية هذا العام إلى التأثير على العديد من المحاصيل الزراعية مثل البطاطس والتي شهدت أيضا ارتفاعا بالأسواق هذا العام، وفقا لقول النجيب.

ووفقا لقول نائب رئيس الشعبة، تشهد أسعار باقي الأصناف الأساسية من الخضراوات، مثل البصل والخيار وغيرها، استقرارا في الأسعار ووفرة المعروض خلال الفترة الحالية.

الطماطم زيادة سعر الطماطم شعبة الخضراوات غرفة القاهرة التجارية

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