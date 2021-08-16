ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو الخيار البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بحسب بيانات موقع العبور.

بينما استقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 4 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها .

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي 9 جنيهات و15 جنيها.