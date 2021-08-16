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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:26 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.93% إلى مستوى 11132 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قفز في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 1.33% إلى مستوى 11029 نقطة، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجه الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI شركة العاصمة الإدارية

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