البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.93% إلى مستوى 11132 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قفز في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 1.33% إلى مستوى 11029 نقطة، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجه الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية.