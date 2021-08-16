البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.93% إلى مستوى 11132 نقطة، للجلسة الثانية على التوالي.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة قفز في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 1.33% إلى مستوى 11029 نقطة، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توجه الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية.
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