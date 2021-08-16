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ارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:25 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
ارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و85 جنيها.

واستقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 21 و23 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك البوري بين 49 و57 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك السمك المكرونة سوق الجملة سوق العبور

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