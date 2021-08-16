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أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

10:10 ص الإثنين 16 أغسطس 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.32% في بداية تعاملات اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، هبط سعر أوقية الذهب إلى 1774 دولارًا بانخفاض قيمته 5.7 دولار، في الساعة 9:03 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة الماضية - آخر جلسات الأسبوع - نحو 1779.7 دولار.

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