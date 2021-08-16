أسعار الذهب العالمية تتراجع في بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.32% في بداية تعاملات اليوم الاثنين أولى جلسات الأسبوع، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ووفقًا لبيانات الوكالة، هبط سعر أوقية الذهب إلى 1774 دولارًا بانخفاض قيمته 5.7 دولار، في الساعة 9:03 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة الماضية - آخر جلسات الأسبوع - نحو 1779.7 دولار.