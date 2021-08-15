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أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد

04:34 م الأحد 15 أغسطس 2021
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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