15 % تراجعًا في بعض أسعار الأخشاب بالأسواق

كتبت-شيرين صلاح:

قال محسن التاجوري نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار بعض أنواع الأخشاب مثل السويدي والأبلكاش تراجعت بنسبة 15% خلال الفترة الماضية بالأسواق، وذلك تأثرا بتراجع الأسعار عالميا.

وأرجع التاجوري تراجع الأسعار إلى وفرة المعروض من هذه الأصناف عالميا مما أدى إلى الاتجاه إلى تخفيض السعر للتخلص من جزء من المخزون.

وتراجعت أسعار الأخشاب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 9 سنوات، وذلك أن زادت المناشر من إنتاجها واستقر الطلب من قبل شركات البناء، وفقا لوكالة بلومبرج.

وذكرت الوكالة، أن تراجع أسعار الخشب عالميا بسبب الانخفاض الكبير في مشاريع تجديد المنازل التي يقوم بها الأفراد، مما نتج عنه فائضا في العرض حاليا.

وتستورد مصر الأخشاب من رومانيا وإندونيسيا وفرنسا وروسيا وهولندا وشرق أوروبا، وفقا لقول التاجوري سابقا.

وكانت أسعار الأخشاب ارتفعت بالسوق المحلي بنسبة ما بين 10 إلى 20% خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب أولها ارتفاع الأسعار بالخارج، وخفض المستوردين حجم التعاقدات المستوردة منذ 3 أشهر بسبب تأثير أزمة كورونا، وفقا لقول التاجوري لمصراوي في وقت سابق.

وأوضح أن السوق يعاني من الركود في حركة البيع والشراء، وهو عكس ما كان يتوقعه تجار الأثاث في موسم الصيف وهو ما يسمونه موسم الزفاف.

ويأمل تجار الأثاث أن يحدث انتعاشه في حركة البيع مع التراجع الذي حدث في الأسعار.