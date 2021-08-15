بعد ارتفاعها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في مصر ارتفعت أمس السبت بنحو 8 جنيهات للجرام دفعة واحدة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم نحو 783 جنيهًا، وهو سعر أس,

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 771 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 895 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6264 جنيه.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.