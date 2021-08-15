2.5 مليار جنيه حصيلة جمارك الدخيلة ودمياط من الرسوم والضرائب في يوليو

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الدخيلة ودمياط خلال شهر يوليو الماضي بلغت نحو 2 مليار و502 مليون و73 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 10 آلاف و520 شهادة جمركية واردة بجمارك الدخيلة ودمياط لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح أن من بين أصناف هذه السلع والبضائع القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة ودمياط بلغت 349 مليونًا و730 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و743 مليونًا و646 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة ودمياط قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و133 بيانًا جمركيًا خلال شهر يوليو الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: "الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل"، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و410 ملايين و390 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 17 مليونًا و133 ألف جنيه.