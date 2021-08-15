أرباح الدلتا للسكر تقفز 5 أضعاف في النصف الأول من 2021

كتبت-شيرين صلاح:

أظهرت نتائج أعمال شركة الدلتا للسكر، ارتفاع أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بخمس أضعاف مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، رغم تراجع المبيعات.

وبحسب نتائج الأعمال المرسلة للبورصة اليوم الأحد، فإن صافي الربح ارتفع إلى 343.8 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من 2021 مقابل 52.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت قيمة المصروفات العمومية والإدارية للشركة إلى 338 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021 مقابل 303 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وشركة الدلتا للسكر تعمل ضمن قطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية، تم تأسيسها في يناير 1978.