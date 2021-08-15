"كيما" تتسلم قطعتي أرض من "الحديد والصلب للمناجم" لتسوية نزاع بينهما

كتبت-شيرين صلاح:

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، انتهاء تسليم وتسلم قطعتي أرض حصلت عليهما بموجب تسوية نزاع كان مع شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر حول قطعة أرض أخرى.

وأضافت في بيان صحفي اليوم أن الشركتين شكلتا لجنة مشتركة للتوقيع على عقد تسليم وتسلم للأرض والمباني والمنشآت التي اختص بها كل طرف على الطبيعة، وانتهت عملية التسليم والتسلم ووقعت الشركتان عقد اتفاق بتاريخ 11/8/2021.

وفي يوليو الماضي أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر أنها وقعت عقد اتفاق تسوية للنزاع بينها وبين شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" وذلك بشأن قطعة الأرض المملوكة لشركة كيما بمنطقة عمارات الحديد والصلب بأسوان.

وقالت كيما في بيان المرسل اليوم الأحد للبورصة، إنه على ضوء قرارات اللجنة برئاسة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال فض النزاع بين الشركتين، وطبقا لعقد الاتفاق لتسوية النزاع بين شركة كيما وشركة الحديد والصلب للمناجم والذي وقع بين المهندس محمد حسين رضوان العضو المنتدب لكيما والمهندس طارق كال خليل الباجوري العضو المنتدب التنفيذي للمناجم والمحاجر بتاريخ 5/7/ 2021.

وأوضحت الشركة، أن بمقتضى توقيع عقد الاتفاق آلت قطعتي أرض لشركة كيما وتبلغ مساحتها حوالي 64.8 ألف متر مربع والأخرى حوالي 10 آلاف متر مربع بما عليهما من منشآت.

وآلت لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر قطعة أرض تبلغ مساحتها 45 ألف متر مربع، وفقا للبيان.

وشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) هي واحدة من شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للقابضة للكيماويات، ويقع في مصنعها في أسوان، وتعمل كيما -في إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون والثلج وتعبئة الأكسجين وغبار السيلكا.

وتعد شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام والتي تأسست هذا العام نتيجة لقرار تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركة الحديد والصلب المصرية (وتصفيتها) وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.