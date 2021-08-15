تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.3% بالربع الثاني من 2021

كتبت-ياسمين سليم:

تراجع معدل البطالة في مصر بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة طفيفة إلى 7.3% مقابل 7.4% في الربع الأول من العام، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وتراجع بذلك معدل البطالة بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والذي سجل وقتها 9.6% من إجمالي قوة العمل، نتيجة للإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان جهاز الإحصاء إن سبب ذلك التراجع يعود إلى انخفاض كلا من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين، نظرًا لاستمرار الدولة في اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجة الثالثة لجائحة كورونا.

وبلغت قوة العمل في الربع الثاني من العام 29.11 مليون فرد مقابل 29.28 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض 0.6٪.

وقال الجهاز إن قوة العمل في الحضر بلغت 12.981 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16.134 مليون فرد.

وأوضح البيان أن على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.233 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4.882 مليون فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2.115 مليون متعطل بنسبة 7.3٪ من إجمالي قوة العمل (1,383 مليون ذكور و732 ألف إناث) مقـابـل 2.155 مليون متعطل في الربع الأول من العام.

وفقد قطاع التشييد والبناء 88 ألف مشتغل خلال الربع الثاني من العام، فيما فقد قطاع نشاط الزراعة واستغلال الغابات 82 ألف مشتغل في نفس الفترة، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن نشاط التعليم فقد 60 ألف مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2021.