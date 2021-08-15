Masrawy logo white

مصر الجديدة للإسكان تتوقع الخروج من مظلة قانون قطاع الأعمال في غضون أسابيع

10:50 ص الأحد 15 أغسطس 2021
مصر الجديدة للإسكان تتوقع الخروج من مظلة قانون قطاع الأعمال في غضون أسابيع

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كتبت- ياسمين سليم:

عقدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير جمعيتين عامتين عادية وغير عادية لاستكمال إجراءات نقل تبعية الشركة وخروجها من مظلة قانون قطاع الأعمال العام.

وأضافت الشركة في بيان صحفي للبورصة اليوم الأحد إنه من المتوقع الانتهاء تمامًا من تلك الإجراءات في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضحت أن هذه خطوة مفصلية ضمن استراتيجية إعادة هيكلة الشركة التي سبق الإعلان عنها لكي تتمكن إدارة الشركة التنفيذية من اتخاذ ما يلزم من قرارات تطوير سير العمل وتحديد اللوائح الداخلية بشكل أكثر سرعة ومرونة.

وبحسب البيان فإن انتقال الشركة إلى تبعية قانون الشركات المساهمة سيسرع وتيرة تعاقدات الشركة بكافة أنواعها ويطلق يد الإدارة التنفيذية في استقطاب والتعاقد مع الكفاءات اللازمة لتطوير الشركة وتفعيل استراتيجية إعادة هيكلتها وفقًا لأحدث وأفضل الممارسات المتبعة بما يضمن الاستمرارية والاستدامة لنشاطها.

وقال البيان إن هذه الخطوة ستتيح مجالات أرحب للإدارة في التعامل مع مصادر التمويل المختلفة بشكل أكثر فعالية بما يتناسب مع سرعة وديناميكية السوق.

وكانت الشركة دعت في بداية الشهر الجاري لجمعية عمومية غير عادية، للموافقة على السير في إجراءات نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته في ضوء المادة 39 مكرر من القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام 203.

ونصت المادة 39 مكرر، على أنه في الأحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى (25%) أو أكثر في رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وفقا للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا لبيانات هيكل المساهمين، بنهاية مارس الماضي، تبلغ نسبة إجمالي الأسهم حرة التداول في البورصة نحو 27.7% من أسهم الشركة، فيما تصل حجم ملكية الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 72.3%.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفيذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قطاع الأعمال قانون قطاع الأعمال العام

الخبر التالى:

تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7.3% بالربع الثاني من 2021

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • ​التمويل العقاري| كيف تحصل على شقة إسكان في 3 مشروعات لمتوسطي الدخل؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا