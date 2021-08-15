طرح العاصمة الإدارية يقفز بالبورصة 1% في بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 1.01% إلى مستوى 10993 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.76%.

وقال محمد رضوان رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن سبب صعود مؤشرات البورصة في بداية تعاملات جلسة اليوم يرجع إلى سببين أولهما أعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن توجه الحكومة لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية أمس.



والسبب الأخر هو أن نتائج الأعمال العديد من الشركات كانت إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري مما أدى إلى انعكاس هذا على مؤشرات البورصة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أمس إنه الدولة ستطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة بأصول مدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات الأربعاء الماضي للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 10884 نقطة.