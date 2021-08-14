الحكومة تقترب من شراكة مع مستثمر سعودي لتطوير "كورنيش المقطم"

كتبت – شيماء حفظي:

قال المهندس محمد عبدالمقصود، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير، إن الشركة تخطط لتطوير كورنيش المقطم، من خلال مشروع ضخم بالشراكة مع شركة سعودية.

وأضاف عبدالمقصود، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا، أن المشروع يستهدف تطوير المصاطب والكورنيش بمنطقة المقطم، وهو مشروع ترفيهي.

ومنطقة الكورنيش هي أعلى نقطة في المقطم ويمكن رؤية القاهرة منها بما يشبه رؤيتها من برج القاهرة، وهي أرض تمتلكها شركة النصر.

وأوضح العضو المنتدب :"نستهدف تحويل هذه المنطقة لمنطقة جذب ترفيهي وهو نموذج معمول به جميع الدول ومعروف أن أعلى نقطة في المدينة هي الكريمة.. الدولة أهملت المقطم رغم ما يتمتع به من مزايا بسبب جغرافيته، فكرنا في هذا المشروع، وحصلنا على موافقة الشركة القابضة والوزارة".

وأضاف :"عرضنا المشروع للشراكة مع مطورين عقاريين خارجيين، وتلقينا عروضا، وتوصلنا لاتفاق مبدئي بالفعل مع شركة سعودية، ونحن الآن في مرحلة الحصول على الموافقات بشأن نسب الشراكة، ونتوقع التوصل للاتفاق النهائي والتوقيع خلال شهر".

ويمتد كورنيش المقطم على طول 5 كيلومتر، بما يوفر مساحة ممتدة للمشروع تصل إلى 1.3 مليون متر، وتتجاوز عائدات المشروع 60 مليار جنيه، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي.

وقال عبدالمقصود، إن هذا المشروع يستحق أن يصبح مشروع دولة، و "وضعنا التصور ولدينا أفكار من خارج الصندوق".

وشركة النصر للإسكان والتعمير، هي شركة حكومية تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تأسست في 1962، وتعمل الشركة في مجال تعمير الأراضي وجميع العمليات العقارية.