Masrawy logo white

الحكومة تقترب من شراكة مع مستثمر سعودي لتطوير "كورنيش المقطم"

03:22 م السبت 14 أغسطس 2021
الحكومة تقترب من شراكة مع مستثمر سعودي لتطوير "كورنيش المقطم"

كورنيش المقطم

كتبت – شيماء حفظي:

قال المهندس محمد عبدالمقصود، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير، إن الشركة تخطط لتطوير كورنيش المقطم، من خلال مشروع ضخم بالشراكة مع شركة سعودية.

وأضاف عبدالمقصود، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا، أن المشروع يستهدف تطوير المصاطب والكورنيش بمنطقة المقطم، وهو مشروع ترفيهي.

ومنطقة الكورنيش هي أعلى نقطة في المقطم ويمكن رؤية القاهرة منها بما يشبه رؤيتها من برج القاهرة، وهي أرض تمتلكها شركة النصر.

وأوضح العضو المنتدب :"نستهدف تحويل هذه المنطقة لمنطقة جذب ترفيهي وهو نموذج معمول به جميع الدول ومعروف أن أعلى نقطة في المدينة هي الكريمة.. الدولة أهملت المقطم رغم ما يتمتع به من مزايا بسبب جغرافيته، فكرنا في هذا المشروع، وحصلنا على موافقة الشركة القابضة والوزارة".

وأضاف :"عرضنا المشروع للشراكة مع مطورين عقاريين خارجيين، وتلقينا عروضا، وتوصلنا لاتفاق مبدئي بالفعل مع شركة سعودية، ونحن الآن في مرحلة الحصول على الموافقات بشأن نسب الشراكة، ونتوقع التوصل للاتفاق النهائي والتوقيع خلال شهر".

ويمتد كورنيش المقطم على طول 5 كيلومتر، بما يوفر مساحة ممتدة للمشروع تصل إلى 1.3 مليون متر، وتتجاوز عائدات المشروع 60 مليار جنيه، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي.

وقال عبدالمقصود، إن هذا المشروع يستحق أن يصبح مشروع دولة، و "وضعنا التصور ولدينا أفكار من خارج الصندوق".

وشركة النصر للإسكان والتعمير، هي شركة حكومية تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تأسست في 1962، وتعمل الشركة في مجال تعمير الأراضي وجميع العمليات العقارية.

المهندس محمد عبدالمقصود شركة النصر للإسكان والتعمير تطوير كورنيش المقطم منطقة المقطم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| نتيجة الثانوية العامة .. وزير التعليم لمصراوي: سنعلنها بهذه الطريقة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا