"ميسي" يرفع سعر العملة المشفرة لباريس سان جيرمان 130%.. ما القصة؟

كتب- علاء حجاج

استعان نادي باريس سان جيرمان بعملته الرقمية المشفرة PSG fan token لإتمام التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اللاعب الأفضل بالعالم.

وبحسب cnbc فقد حصل ميسي على جزء من مقدم عقده الذي يتراوح بين 25 و 30 مليون يورو في صورة عملات رقمية مشفرة PSG fan token.

وعقب إعلان النادي عن استخدام العملات الرقمية المشفرة في الصفقة، ارتفعت القيمة السوقية للعملة لتتجاوز 1.2 مليار دولار ما يوازي 130% تقريبا بحسب موقع تداول العملات الرقمية CoinMarketCap، وحققت مبيعات جديدة بـ 30 مليون يورو خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت قيمة العملة الرقمية للنادي PSG fan token لتصل إلى 43 دولار للعملة الواحدة يوم 10 أغسطس وهو اليوم الذي تم الإعلان فيه رسميا عن ضم ميسي، مقابل 23.2 دولار قبلها بأسبوع واحد فقط، وتبلغ قيمة العملة اليوم نحو 39.4 دولار بحسب منصة CoinMarketCap.

وأطلق نادي باريس سان جرمان عملته الرقمية (PSG) على منصة “Socios”، في العام الماضي.

ويبلغ العدد الكلي لعملة باريس سان جرمان الرقمية 20 مليون عملة، حيث تم توزيع ما يقرب 1.288 مليون منها في البداية على مشجعي النادي.

يتم الاحتفاظ بالعملات المتبقية من قبل النادي وأتاح لفترة محددة الحصول عليها من خلال المشاركة في الأنشطة المجتمعية و Binance Launchpool، وكذلك من خلال الشراء مباشرة من البورصات.