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السيسي يقرر مد خدمة يحيى زكي رئيسا لـ"اقتصادية قناة السويس" لمدة عام

12:14 م السبت 14 أغسطس 2021
السيسي يقرر مد خدمة يحيى زكي رئيسا لـ"اقتصادية قناة السويس" لمدة عام

المهندس يحيى زكي

كتبت- ياسمين سليم:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً رقم ٣٤١ لسنة ٢٠٢١ بمد خدمة المهندس يحيى زكي رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتباراً من ١٢ أغسطس ٢٠٢١.

وبصدور القرار يواصل زكي، مهام منصبه للعام الثالث على التوالي، بعدما قرر الرئيس العام الماضي، في قرارا جمهوريا رقم 433 لسنة 2020 تجديد تعيينه رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام اعتباراً من 12 أغسطس 2020.

وكان المهندس يحيى زكى تم تكليفه برئاسة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في أغسطس 2019 لمدة عام.

المهندس يحيى زكي هو الرئيس التنفيذي لشركة دار الهندسة، أحد المكاتب الاستشارية العالمية، وأحد أعضاء التحالف الذي شارك في وضع وتصميم المخطط العام والتفصيلي لمشروع تنمية محور قناة السويس، والذي ضم عددا من الشركات المحلية والعالمية شركاء في هذا التحالف.

وخلال رئاسته شركة دار الهندسة أشرف المهندس يحيى زكي على العديد من المشاريع القومية الكبرى في مصر، منها إنجاز العديد من الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مثل مشروع "النهر الأخضر" وأبراج العاصمة الجديدة، ومنطقة الأعمال المركزية، ومشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك".

وهو عضو مجلس إدارة كل من "صندوق مصر السيادي" و" الهيئة القومية البريد" و" الجمعية المصرية البريطانية للأعمال" والغرفة التجارية المصرية البريطانية".

يحيى زكي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس عبدالفتاح السيسي السيسي

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