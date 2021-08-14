النصر للإسكان والتعمير تطرح 3 مشروعات للشراكة بعائدات 1.2 مليار جنيه

كتبت – شيماء حفظي:

تصوير - أحمد حسين

تقترب شركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من توقيع عقود مشاركة على 3 مشروعات بإيرادات نحو 1.2 مليار جنيه.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقًا، إن الشركة تعاقدت خلال الفترة الماضية على 3 مشروعات بالمقطم بالشراكة مع 3 شركات من القطاع الخاص هي الحجاز وفيوتشر هوم وجوهرة المستقبل.

وبلغت عائدات شركة النصر من هذه المشروعات قيمة تتجاوز 800 مليون جنيه، وفقا للعضو المنتدب للشركة التابعة لقطاع الأعمال العام.

وأضاف عبدالمقصود، أن الشركة طرحت 3 مشروعات أخرى للشراكة مع القطاع الخاص، وتدرس حاليًا العروض المقدمة وبينها مشروع كومباوند بشارع 9 في المقطم.

وتوقع العضو المنتدب، أن تنتهي شركة النصر للإسكان من دراسة العروض خلال الأيام المقبلة على أن يتم توقيع عقود الشراكة بداية الشهر المقبل.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة للشركة من المشروعات المطروحة حاليا نحو 1.2 مليار جنيه، وفقا لعبد المقصود.

وقال الرئيس التنفيذي، إنه "بالتوقيع على هذه الشراكات نكون حققنا إيرادات للشركة تصل إلى 2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة".

وشركة النصر للإسكان والتعمير، هي شركة حكومية تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تأسست في 1962، وتعمل الشركة في مجال تعمير الأراضي وجميع العمليات العقارية.