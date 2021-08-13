زيادة طفيفة لأسعار الخضروات في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

زادت أسعار عدد من الخضروات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، لتجارة الجملة، وتضمن ذلك الطماطم والبطاطس والباذنجان، والخيار البلدي.

وارتفعت أسعار الخضروات، بنحو 50 قرشًا اليوم الجمعة، مقابل الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.9 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها، بتراجع 2 جنيه.

المانجو البلدي 9 جنيهات و15 جنيها.