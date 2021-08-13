Masrawy logo white

زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر .. تعرف على سعر الجرام

01:53 م الجمعة 13 أغسطس 2021
زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر .. تعرف على سعر الجرام

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

عادت أسعار الذهب في مصر للارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد زيادة أسعار الخام عالميًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 775 جنيهًا مقابل 772 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 664 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 885.8 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6200 جنيه.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بفيروس كورونا، لكن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1756.61 دولار للأونصة.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

الخبر التالى:

زيادة طفيفة لأسعار الخضروات في سوق العبور خلال أسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الري: غرق قاطرة محملة بالطمي الأسواني بقناطر نجع حمادي الجديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا