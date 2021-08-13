زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر .. تعرف على سعر الجرام

كتبت- شيماء حفظي:

عادت أسعار الذهب في مصر للارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد زيادة أسعار الخام عالميًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 775 جنيهًا مقابل 772 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 664 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 885.8 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6200 جنيه.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بفيروس كورونا، لكن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1756.61 دولار للأونصة.