دورة جديدة لمبادرة "رواد النيل" تضم 10 مشروعات ناشئة بأنشطة تصميم المنتجات

كتبت- منال المصري:

أعلنت مبادرة رواد النيل، الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والبنوك، بدء فعاليات الدورة الأولى لمرحلة ما قبل الاحتضان بحاضنة التعبئة والتغليف تصميم المنتجات التي يرعاها البنك المصري لتنمية الصادارات، وذلك بمشاركة 10 مشروعات ناشئة وفرق رواد أعمال.

وقالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن المبادرة تعمل بشكل رئيسي على دعم الابتكار وريادة الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.

وأضافت أن المبادرة تستهدف تقديم جميع الخدمات التي تساعد على تنمية الصناعات الاستراتيجية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب والعمل على دعم الصناعة المحلية والمنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وقال أحمد عبد العاطي، مدير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المصري لتنمية الصادرات والمسئول عن مبادرة رواد النيل، إن هذه الدورة ضمت أكثر من 50 رائد ورائدة أعمال مثلوا نحو 10 مشروعات ومجموعات شبابية.

وأضاف أنه تم التركيز من خلال مجموعات شاركت من البنك من إدارات التخطيط الاستراتيجي والشمول المالي ورواد النيل والفروع على تقديم التوعية والتثقيف لهم من خلال الحاضنة التي يرعاها البنك تحت إشراف البنك المركزي، الذي أصبح ينتهج فكرا جديدا يعتمد على تغيير المفهوم التقليدي بأن البنوك يقتصر دورها فقط على منح القروض والتمويلات.

وحث عبد العاطي الشباب المشارك على الابتكار والاتجاه نحو تأسيس مشروعاتهم الخاصة مع التأكيد على تقديم المساعدة لهم من خلال إرشادهم عن كيفية عمل دراسات الجدوى والميزانيات وقواعد التسويق وكيفية الحصول على التمويل وكيفية تأسيس الشركات أو الورش الخاصة بهم أو المصانع الصغيرة، وأيضا توعيتهم بكيفية التعاقد على الماكينات والمعدات وبدء التشغيل والتصنيع والتسويق للمنتجات.

وقال الدكتور محمد عباس، مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن المشروعات والفرق المشاركة تعمل في مجال البرمجيات والتطبيقات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الحاضنة ستساعد الفرق الفائزة على تحويل أفكارها الابتكارية إلى نماذج أولية تعمل بكفاءة عالية أو منتجات نهائية بالأسواق.

وأضاف أن قائمة المشروعات المحتضنة تضم مشروعا في مجالات تجميع البيانات عن الأراضي الزراعية وتوثيقها للكشف عن الأمراض التي تعاني منها بعض المحاصيل مع تقديم المقترحات المناسبة لعلاج هذه الأمراض بدون تدخل العنصر البشري، ومشروعا آخر للتعريف بأماكن الترفيه عبر الموبايل أبلكيشن.

وذكر عباس أن المشروعات تتضمن أيضا مشروعا آخر يقوم على تأجير وبيع الأدوات الطبية والأجهزة التعويضية، ومشروع روبوت يساعد مرضى الشلل النصفي ومستخدمي الكراسي المتحركة على المشي.

كما ضمت المشروعات منصة شاملة لجميع خدمات تربية الحيوانات الأليفة، ومشروعا لبيع الدراجات النارية التي تعمل بالكهرباء مع تقديم خدمة تشارك البطاريات للشحن السريع، ومشروع المطبخ الذكي متعدد الاستخدامات عن طريق تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليقوم بغسل الأطباق وأواني الطهي والخضروات والملابس، وفقا لعباس.

ويشارك البنك المصرى لتنمية الصادرات في دعم مبادرة رواد النيل لمدة خمس سنوات لدعم نمو رواد الأعمال والشركات الناشئة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنيين في المنظومة الاقتصادية، بهدف دعم المنتج المحلي وزيادة القدرة التنافسية، بحسب البيان.

وقالت المبادرة إن حاضنة التعبئة والتغليف وتطوير المنتجات التي يرعاها البنك المصري لتنمية الصادرات نظمت دورتين سابقتين دعمت خلالهما أكثر من 40 مصمما ومبتكرا، وتم ربطهم بأكثر من 14 شركة بالقطاع الصناعي لتنفيذ أفكارهم الابتكارية.