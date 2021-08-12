شعبة المستوردين تطالب "سلامة الغذاء" بإعفاء صغار التجار من رسوم التسجيل

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كتبت- شيرين صلاح:

بحثت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مع هيئة سلامة الغذاء المعوقات التي تواجه المستوردين المرتبطين بمجال سلامة الغذاء، وفقا لبيان من الشعبة اليوم الخميس.

وقال المهندس حماده العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، إن الشعبة اتفقت خلال الاجتماع الأخير مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء على استكمال بحث الملفات المتعلقة بسلامة الغذاء.

وأضاف العجواني أنه تم خلال اللقاء اقتراح إعفاء صغار المستوردين أو تقليل رسوم تسجيل الشركات في هيئة سلامة الغذاء المقدرة بنحو 20 ألف جنيه.

وأشار إلى أن منصور طالب تقديم طلب باسم الشعبة موجه لهيئة سلامة الغذاء لبحث المقترح، على أن يتضمن تعريفا دقيقا لصغار المستوردين حتى تستطيع الهيئة تقييم وضعهم.

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدرت تعليمات داخلية بالموافقة على تسجيل شركات الأغذية لدى الهيئة وسداد الرسوم بفروعها بالمحافظات بعد أن كان التسجيل قاصرًا على المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة بحضور صاحب الشركة أو وكيلة بتوكيل رسمي.

وذكر العجواني أنه التعليمات جاءت استجابة من مسؤولي الهيئة للشعبة العامة للمستوردين، لتدارك الموقف وتعديل القرار بالموافقة على السماح بتسجيل الشركات المستوردة للغذاء من خلال كافة فروع الهيئة بالمحافظات.

وفي وقت سابق، منحت الهيئة في أغسطس 2020، مهلة 6 أشهر للمستوردين لتقديم الطلبات واستصدار التراخيص، وحدد القرار رسوم إصدار التراخيص بواقع 20 ألف جنيه قيمة للمستورد تسدد سنويًّا، و5 آلاف جنيه للمنشآت الصناعية المسجلة لدى الهيئة.

كما تلتزم المنشآت ببعض المبالغ مقابل خدمات إضافية، مثل ألف جنيه لتعديل البيانات، و500 جنيه بدل الفاقد، و200 جنيه لصورة الترخيص.