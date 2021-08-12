شعبة الخضراوات توضح سبب زيادة أسعار البطاطس في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البطاطس شهدت ارتفاعا في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بسبب التغيرات الجوية هذا العام.

وبحسب النجيب، ارتفع سعر كيلو البطاطس في الأسواق إلى بين 7 و8 جنيهات هذا العام مقابل 3 و5 جنيهات قبل الزيادة.

وأضاف النجيب أن التغيرات الجوية أدت إلى قلة الإنتاج من المحصول وهو ما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار بالأسواق.

وأشار إلى أن المستويات الحالية لأسعار البطاطس ليست مرتفعة بالشكل الذي يسبب أزمة للمستهلك.

وذكر النجيب أن التغيرات الجوية هذا العام أثرت على العديد من المحاصيل الزراعية ولم يقتصر التأثير على البطاطس فقط.

ووفقا لقول نائب رئيس الشعبة، تشهد أسعار باقي الأصناف الأساسية من الخضراوات، مثل الطماطم والبصل وغيرها، استقرارا في الأسعار ووفرة بالمعروض خلال الفترة الحالية.