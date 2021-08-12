لماذا تطبع الشرقية للدخان أسعار السجائر على العبوات.. وهل تتغير الأسعار؟

كتبت – شيماء حفظي:

تستعد الشركة الشرقية للدخان، لطباعة سعر السجائر المحلية على العبوات، خلال النصف الأول من الشهر المقبل.

وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، لمصراوي، إن قرار إضافة سعر علبة السجائر على العبوة يتعلق بالسجائر الشعبية الأكثر مبيعا في السوق وهي أصناف "كليوباترا".

وخلال العام المالي الماضي، 2020-2021، باعت الشركة نحو 67 مليار سيجارة، من السجائر المحلية، والتي تنتجها بعلامات تجارية كليوباترا ومونديال وبلمونت، لكن تمثل منتجات كليوباترا النصيب الأكبر من المبيعات.

ولن يشتمل القرار منتجات السجائر LM أو مارلبورو، لأنها ليست منتجات الشركة، لكنها تصنعها لصالح الشركات الأجنبية، وفقا لما قاله أمان.

وأوضح أمان، أن الشركة تريد أن تصل المنتجات للمستهلك بالسعر الأصلي دون زيادة غير مبررة، خاصة وأن الشركة رصدت أن المنتجات لها قيمة عالية تجعل السوق يرفع سعر العبوات فيما يتقبل المستهلك هذه الزيادة.

"أحيانا يتصور المستهلك أن الشركة رفعت أسعارها في توقيتات معينة في السنة، وهذا لا يكون حقيقيا لكن الجمهور يتقبل هذه الزيادة التي يفرضها السوق، لهذا نقول للمستهلك أن هذا هو السعر الأساسي من خلال طباعة السعر على العبوة" وفقا لأمان.

ورصدت الشركة فرقا كبيرا بين السعر النهائي لبيع منتجاتها والأسعار الفعلية للبيع في السوق والمقبول من المستهلكين، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي.

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه يتم حاليا طباعة العبوات التي تتضمن التسعير، ومن المقرر أن يتم ضخها في الأسواق خلال النصف الأول من شهر سبتمبر.

وكان إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، طالب في تصريحات سابقة لمصراوي، بضرورة إيجاد آلية تقلص الفارق والهدر بين أسعار السجائر الرسمية وأسعار تداولها في السوق.

وأشار إلى أن إنتاج السجائر يصل إلى 4 مليارات علبة سجائر سنويا، وكل جنيه زيادة عن سعر العبوة يحصل لغير الشركة، يضيع على الدولة 4 مليارات جنيه.

وأوضح أن علبة سجائر كليوباترا كان سعرها الرسمي 17.5 جنيه تباع للمستهلك بـ20 جنيهًا، حتى بعد أن رفعت الشركة الأسعار مؤخرا جنيه للعبلة مازالت تباع بأكثر من السعر الرسمي.

وتستهدف الحكومة، تحصيل ضريبة على السجائر والتبغ بقيمة 79.1 مليار جنيه، خلال العام المالي الجديد 2021–2022، مقابل 74.6 مليار جنيه حصيلة مستهدفة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

ووفقا للأسعار التي أعلنتها الشركة، منتصف يوليو الماضي، بعد تطبيق الزيادة المقررة وفقا لقانون التأمين الصحي، فإن الأسعار التي سيتم طباعتها على عبوات السجائر ستكون كالتالي:

كليوباترا بلاك 24 جنيهًا.

مونديال (أحمر- أزرق- سيلفر) 21 جنيهًا.

مونديال سويتش (منتولي- بلوبيري) 24 جنيهًا.

بوكس 10 سجائر 11 جنيهًا.

بوسطن 18.50 جنيه.

بلمونت 18.5. جنيه.

كليوباترا كينج سايز 17.50 جنيه.

كليوباترا سوفت كوين 18 جنيها.

كليوباترا بوكس (أبيض- ألوان) 19 جنيهًا.

كليوباترا سوبر 20 جنيهًا.