مصر تشارك في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بكوت ديفوار

كتب- علاء حجاج:

يشارك البريد المصري في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي تحت شعار "رقمنة الخدمات البريدية وتطوير التجارة الإلكترونية" بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان وذلك خلال الفترة من 9 إلى 28 أغسطس 2021، بحسب بيان من هيئة البريد اليوم الخميس.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، إن هذه الاجتماعات تحمل أهمية خاصة حيث أنها سوف تتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي تواجهه حول العالم.

وأضاف أن مصر ستترشح خلال المؤتمر لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد عن الدورة (2021-2025)، وانتخاب مدير عام جديد للاتحاد وانتخاب نائب للمدير العام للاتحاد عن نفس الدورة.

كما سيتم الاتفاق على خطة المنتجات المتكاملة، ومناقشة إصلاح نظام المساهمة الجديد في ميزانية الاتحاد، والاتفاق على آلية تمويل صندوق المعاشات الخاص بموظفي الاتحاد، بالإضافة إلى التنسيق فيما يتعلق بالموقف الأفريقي من فتح باب الاتحاد البريدي العالمي للأطراف الفاعلة، وفقا لشريف فاروق.

وألقى فاروق كلمة مصر، نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى والذي عقد بحضور رئيس مجلس وزراء كوت ديفوار ورئيس مجلس وزراء مالي والعديد من وزراء البريد والاتصالات ورؤساء الإدارات البريدية والمنظمين البريديين ورؤساء البعثات الدبلوماسية بكوت ديفوار.

وأكد خلال الكلمة أن البريد شريك حقيقي للشمول المالي والتكامل الإقليمي، واستعرض الإنجازات التي حققها البريد المصري في مجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والدمج المالي، وكيفية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الشمول المالي وتعميمها على كافة البلدان الأفريقية وذلك في ظل توصية الاتحاد البريدي العالمي بضرورة الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، بحث فاروق مع باتريك آتشي رئيس وزراء كوت ديفوار، الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس البريد المصري رئيس وزراء كوت ديفوار درع الاحتفال بموكب المومياوات الملكية وألبوم طوابع المومياوات الملكية التي أصدرها البريد المصري لتوثيق هذا الحدث الهام.

كما عقد رئيس البريد المصري العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية المكثفة مع وزير الاقتصاد الرقمي والبريد بكوت ديفوار، ووزير الاتصالات الفلسطيني، والوفود العربية المشاركة في المؤتمر، والمرشحين لمنصب المدير العام ونائب المدير العام لاتحاد البريد العالمي، وممثلي الاتحادات البريدية المشاركة في فعاليات المؤتمر.

واستهدفت هذه اللقاءات التوصل إلى اتفاق يُدخل تعديلات على الأنظمة الحالية بما يخدم مصالح مصر والدول النامية والأقل نمواً، وفقا للبيان.

وذكر رئيس البريد أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لمناقشة الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد، وتوفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الإدارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق التحول الرقمي.

وأوضح أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لا غنى عنها في تطوير الخدمات البريدية، مشيرا إلى أن الاجتماعات تشكل أيضا فرصة لتبادل الخبرات بشأن تطبيق الشمول المالي عبر إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم.