ارتفاعات قوية.. ماذا حدث لأسعار أكبر 5 عملات رقمية في آخر أسبوع؟

كتب- مصطفى عيد:

شهد عدد من العملات الرقمية الشهيرة ارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات آخر أسبوع، بحسب ما رصده مصراوي عبر الموقع الإلكتروني لمنصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية.

وشهدت 4 من أعلى 5 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الأخير، وفقا لبيانات المنصة.

وارتفعت العملة الأشهر بيتكوين بنسبة 19.23% خلال تعاملات آخر أسبوع لتصل إلى نحو 45.4 ألف دولار في الساعة الثانية عشر و5 دقائق ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وارتفعت أيضا عملة إيثيريوم الرقمية، ثاني أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، خلال تعاملات آخر أسبوع بنسبة 21%، لتصل إلى نحو 3154 دولارا في الساعة الثانية عشر و5 دقائق ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وزادت عملة بينانس كوين بنسبة 20% خلال تعاملات آخر أسبوع، حيث وصل السعر إلى نحو 391 دولارا في الساعة الثانية عشر و5 دقائق ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وارتفعت قيمة عملة تيثر خلال تعاملات آخر أسبوع بنسبة 0.1%، لتصل إلى 1 دولار في الساعة الثانية عشر و5 دقائق ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وزادت قيمة عملة كاردانو الرقمية خلال تعاملات آخر أسبوع بنسبة 34%، لتصل إلى نحو 1.82 دولار في الساعة الثانية عشر و5 دقائق ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 5985 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.