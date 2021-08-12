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صعود البلطي وهبوط المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

10:30 ص الخميس 12 أغسطس 2021
صعود البلطي وهبوط المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 21 و24 جنيها، كما زاد سعر كيلو الجمبري الصغير 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

بينما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و80 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وبقي سعر كيلو السمك البوري ثابتا ليتراوح بين 49 و57 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي السمك المكرونة

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