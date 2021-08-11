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قفزة كبيرة لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يرتفع 14 جنيها اليوم (فيديو)

08:47 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
قفزة كبيرة لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يرتفع 14 جنيها اليوم (فيديو)

أسعار الذهب

كتبت - شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام 14 جنيها اليوم، بسبب ارتفاع أسعار الخام عالميا.

وقال إيهاب وصفي، نائب رئيس شعبة الذهب، لمصراوي، إن أسعار الذهب قفزت اليوم بأكثر من 2% في البورصات العالمية، ما تبعه زيادة في أسعار الذهب في السوق المحلي، بارتفاع نحو 14 جنيها خلال الساعات الماضية.

ووفقا لوصفي، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 771.5 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 661.25 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو881.7 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6172 جنيهات.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة بنحو 36 دولارا، ويكشف وصفي، في هذا الفيديو، أسباب الزيادة وتوقعات الأسعار.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر البورصات العالمية ذهب عيار 21 ذهب عيار 18

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