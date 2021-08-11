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البورصة ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

02:53 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
البورصة ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 10884 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 36.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 14.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع 22.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.14% إلى مستوى 10738 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

البورصة المؤشر الرئيسي EGX30 الأسهم مؤشر EGX70EWI

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