Masrawy logo white

إيلون ماسك يحافظ على صدارة قائمة أغنياء العالم لليوم الثاني رغم الخسارة

02:18 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
إيلون ماسك يحافظ على صدارة قائمة أغنياء العالم لليوم الثاني رغم الخسارة

إيلون ماسك

كتب- مصطفى عيد:

احتفظ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية بصدارة قائمة أغنى أغنياء العالم لليوم الثاني على التوالي رغم خسارته 920 مليون جنيه خلال تعاملات آخر 24 ساعة، بحسب شبكة بلومبرج.

وتصدر إيلون ماسك قائمة بلومبرج للمليارديرات بثروة تقدر بنحو 193 مليار دولار ويتبعه الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية بنفس قيمة الثروة تقريبا.

وكان ماسك أطاح ببيزوس مع على رأس قائمة أغنى أغنياء العالم في نهاية تعاملات أمس الأول، وهو الوضع الذي استمر بنهاية تعاملات أمس رغم خسارة إيلون ماسك، وذلك بسبب تحقيق بيزوس خسارة أكبر في تعاملات آخر 24 ساعة وصلت إلى 1.11 مليار دولار.

وحافظ الفرنسي برنارد أرنولت رئيس شركة "LVMH" على المركز الثالث بالقائمة بثروة قيمتها 175 مليار دولار بعد أن ربح 685 مليون دولار في آخر التعاملات، وجاء الأمريكي بيل جيتس مؤسس ميكروسوفت في المركز الرابع بفارق كبير عن أرنولت حيث بلغت ثروته 148 مليار دولار.

وفي المركز الخامس بقائمة بلومبرج للمليارديرات جاء الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك بثروة قيمتها 134 مليار دولار.

إيلون ماسك شركة تسلا للسيارات الكهربائية السيارات الكهربائية جيف بيزوس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية

الخبر التالى:

"الجمارك" تعلن عن 111 وظيفة جديدة.. تعرف على الشروط والتخصصات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا