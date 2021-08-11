إيلون ماسك يحافظ على صدارة قائمة أغنياء العالم لليوم الثاني رغم الخسارة

كتب- مصطفى عيد:

احتفظ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية بصدارة قائمة أغنى أغنياء العالم لليوم الثاني على التوالي رغم خسارته 920 مليون جنيه خلال تعاملات آخر 24 ساعة، بحسب شبكة بلومبرج.

وتصدر إيلون ماسك قائمة بلومبرج للمليارديرات بثروة تقدر بنحو 193 مليار دولار ويتبعه الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية بنفس قيمة الثروة تقريبا.

وكان ماسك أطاح ببيزوس مع على رأس قائمة أغنى أغنياء العالم في نهاية تعاملات أمس الأول، وهو الوضع الذي استمر بنهاية تعاملات أمس رغم خسارة إيلون ماسك، وذلك بسبب تحقيق بيزوس خسارة أكبر في تعاملات آخر 24 ساعة وصلت إلى 1.11 مليار دولار.

وحافظ الفرنسي برنارد أرنولت رئيس شركة "LVMH" على المركز الثالث بالقائمة بثروة قيمتها 175 مليار دولار بعد أن ربح 685 مليون دولار في آخر التعاملات، وجاء الأمريكي بيل جيتس مؤسس ميكروسوفت في المركز الرابع بفارق كبير عن أرنولت حيث بلغت ثروته 148 مليار دولار.

وفي المركز الخامس بقائمة بلومبرج للمليارديرات جاء الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك بثروة قيمتها 134 مليار دولار.