أرباح كريدي أجريكول ترتفع 9.4% مصر بالنصف الأول من 2021

كتب- مصطفى عيد:

كشفت نتائج أعمال بنك كريدي أجريكول مصر ارتفاع صافي أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للبنك والتي نشرتها البورصة المصرية على موقعها اليوم الأربعاء، سجل كريدي أجريكول مصر صافي أرباح بقيمة 767.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 701 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 388.6 مليون جنيه مقابل 261.1 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 48.8%.

ووصل صافي دخل البنك من العائد إلى 1.445 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.431 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 1%.

كما ارتفع صافي دخل البنك من الأتعاب والعمولات إلى 287.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 230.8 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 24.7%.

وبلغ رصيد ودائع العملاء لدى البنك في نهاية يونيو الماضي 44.1 مليار جنيه مقابل 41.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 2.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووصلت قروض وتسهيلات البنك للعملاء في نهاية يونيو الماضي إلى 27.3 مليار جنيه مقابل 25.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 1.7 مليار جنيه في النصف الأول من 2021.