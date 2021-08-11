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زيادة طفيفة في أرباح "عبور لاند" بعد أداء ضعيف خلال الربع الثاني

11:53 ص الأربعاء 11 أغسطس 2021
زيادة طفيفة في أرباح "عبور لاند" بعد أداء ضعيف خلال الربع الثاني

شركة عبور لاند

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة عبور لاند للصناعات الغذائية تحقيق ارتفاع طفيف في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي نشرتها البورصة المصرية على موقعها اليوم الأربعاء، حققت عبور لاند صافي أرباح بقيمة 144 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 140.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020.

ويأتي ذلك بعد أن حققت الشركة صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 74.2 مليون جنيه مقابل 72 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 3.1%.

وسجلت الشركة مبيعات بقيمة 1.303 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 1.249 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 4.3%.

وقالت الشركة في بيان منفصل عن نتائج الأعمال، إن المبيعات تضمنت 1.186 مليار جنيه من قطاع الجبن الأبيض، و102.8 مليون جنيه من قطاع العصائر والحليب.

ووفقا للقوائم المالية، انخفضت مبيعات الشركة خلال الربع الثاني من عام 2021 إلى 639.2 مليون جنيه مقابل 666.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيانها أن الربع الثاني من العام شهدا أداءً ضعيفا حيث انخفض حجم مبيعات الجبن الأبيض على أساس سنوي، كما انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 4%، وهو ما كان مدفوعا بشكل أساسي بنشاط المبيعات المنخفض غير المعتاد خلال شهر أبريل والذي أثر على نتائج الربع الثاني بالكامل.

وتعمل عبور لاند في تصنيع جميع منتجات الألبان والجبن الأبيض والجبن المطبوخ والزبادي والعصائر الطبيعية والمسلى الصناعي وجميع أنواع الحلوى.

شركة عبور لاند الصناعات الغذائية أرباح عبور لاند البورصة المصرية

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