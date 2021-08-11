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مصر الجديدة للإسكان تتلقى 3 عروض من شركات لتطوير "هليوبارك"

10:48 ص الأربعاء 11 أغسطس 2021
مصر الجديدة للإسكان تتلقى 3 عروض من شركات لتطوير "هليوبارك"

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم (الأربعاء) إنها تلقت عروضًا من 3 شركات لتطوير أراضٍ بمساحة 1695 فداناً بمدينة هليوبارك.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن الشركات هي حسن علام العقارية، وماجد الفطيم العقارية وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، وأوضحت الشركة أنها ستدرس جميع العروض المقدمة من الناحية المالية والفنية لتفاضل بينهم.

وطرحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في أبريل الماضي كراسة شروط تطوير أراضي بمساحة 1695 فداناً بمدينة هليوبارك بالشراكة مع مطورين عقاريين.

وتقع أرض هليوبارك على طريق "القاهرة - السويس" الصحراوي، ما بين مشروعي الرحاب ومدينتي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تطوير هليوبارك البورصة المصرية الاستثمار العقاري

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