ارتفاع الطماطم وتراجع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الطماطم والكوسة بين 15 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما تراجع سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي 15 قرشا ليتراوح بين 2 و3.6 جنيه.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.8 جنيه، بزيادة 15 قرشا.
البطاطس بين 3 و6 جنيهات.
البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.6 جنيه، بتراجع 15 قرشا.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.
الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.
المانجو العويس بين 20 و50 جنيها.
المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.
المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.
المانجو البلدي 9 جنيهات و15 جنيها.
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