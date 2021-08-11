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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:11 ص الأربعاء 11 أغسطس 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 10869 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.14% إلى مستوى 10738 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

البورصة المصرية مؤشر EGX30 الأسهم الصغيرة المستثمرين الأجانب

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