البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 10869 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.37%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.14% إلى مستوى 10738 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
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