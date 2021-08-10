غدا.. إطلاق الموقع الإلكتروني لمعرفة استحقاق الموظفين للترقية والحافز المالي

القاهرة- مصراوي:

يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ موقعًا إلكترونيا غدا، يتيح للموظفين معرفة تقييم الترقيات.

ووفقا لبيان من الجهاز اليوم الثلاثاء، يمكّن الموقع، الموظفين - المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون لهم الشرعية العامة-، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية والحافز المالي.

وكان الجهاز قد أصدر مؤخرا القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح الجهاز، أنه في حالة وجود أي استفسار بشأن الترقية أو الموقع الإلكتروني يمكن التوجه لصفحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .