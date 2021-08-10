جمارك السويس تفرج عن 1433 سيارة ملاكي بقيمة 257 مليون جنيه في يوليو

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت خلال شهر يوليو الماضي عن 1433 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري منها 558 سیارة نظم خاصة "إعفاءات ذوي إعاقة وموقوفات".

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، وصلت القیمة الإجمالية للسيارات المفرج عنها من جمارك السويس في يوليو إلى 257 مليونًا و124 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات بلغت 68 مليونًا و780 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 32 مليونًا و650 ألف جنيه، وضريبة أرباح تجارية وصناعية بقيمة 97 ألف جنيه، وبلغت إجمالي الإيرادات المحصلة 101 مليون و528 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 12 سيارة نقل بقيمة 3 ملايين و186 ألف جنيه خلال شهر يوليو الماضي.

وذكر أن مصلحة الجمارك حصلت الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 955 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 579 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة بنحو مليون و564 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمارك السويس خلال شهر يوليو الماضي وصل إلى 151 سيارة، كما تمت إعادة تصدير 105 سيارات سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

وبذلك أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا خلال شهر يوليو عن 1445 سيارة ملاكي ونقل بقيمة إجمالية بلغت 260 مليونًا و310 آلاف جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالي 103 ملايين و93 ألف جنيه.