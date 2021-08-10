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سيراميك الجوهرة تتحول للربح في النصف الأول من العام الجاري

11:12 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
سيراميك الجوهرة تتحول للربح في النصف الأول من العام الجاري

سيراميك - أرشيفية

كتبت-شيرين صلاح:

قالت شركة العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة، إن الشركة تحولت للربح خلال النصف الأول من 2021 مقابل خسائر في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الثلاثاء، فإن الشركة حققت أرباحًا بلغت 52.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام مقابل خسائر بلغت 20.9 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة في النصف الأول من 2021 إلى 654.7 مليون جنيه مقابل 403 ملايين جنيه مقارنة بنفس الفترة من 2020.

كما زادت أرباح نشاط الشركة إلى 188.8 مليون جنيه في النصف الأول من 2021 مقابل 72.3 مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من 2020.

وحققت الشركة مؤشرات أداء مختلفة تماما في كافة أوجه النشاط خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بذات الفترة من العام السابق المتأثر سلبيا بالموجة الأولى لفيروس كورونا.

وشهد الربع الثاني من عام 2021 العودة للمعدلات الطبيعية في الأسواق المحلية والخارجية تماشيا مع المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية، حيث استقرت معدلات الطلب على العديد من السلع والخدمات والتي من بينهما منتجات السيراميك، رغم نزول المعدلات في شهر رمضان والعيد، وفقا للبيان.

كما قالت الشركة، إن النصف الأول من عام 2021 شهد مؤشرات إيجابية لكافة أوجه النشاط مقارنة بذات الفترة من العام السابق نتيجة لاستقرار الظروف الاقتصادية.

وتعمل شركة "العز للسيراميك والبورسلين، المعروفة باسم: الجوهرة، في مجال قطاع المواد الأساسية مع التركيز على مواد البناء، وتمتلك مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، التابعة لرجل الأعمال، أحمد عز، حصة حاكمة فيها.

شركة العز للسيراميك والبورسلين سيراميك الجوهرة البورصة البورسلين

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