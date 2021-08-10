88 % ارتفاعا في صافي أرباح المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من 2021

كتب- علاء حجاج:

أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات ارتفاع صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 87.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الثلاثاء، حققت المصرية للاتصالات صافي أرباح بنحو 3.9 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 مقابل نحو 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن ارتفع صافي الأرباح إلى 1.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل نحو 748.4 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2020 بزيادة 133.5%.

وبحسب بيان من الشركة، أرجعت المصرية للاتصالات ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى الأداء التشغيلي المتميز والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون وأرباح فروق العملة.

وقالت الشركة إنه بتحييد أثر العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في الزيادة في ضرائب الدخل المؤجلة ورد مخصصات شركة فودافون خلال الربع الأول من العام الجاري وبعض المخصصات الأخرى وأرباح فروق العملة وخسائر الاضمحلال يصل صافي الربح إلى 3.5 مليار جنيه بنسبة نمو 54%.

ووصلت إيرادات نشاط الشركة إلى 17.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 14.9 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 16.2%، وفقا للقوائم المالية.

وأرجعت الشركة الزيادة في إجمالي الإيرادات إلى زيادة إيرادات خدمات البيانات والبالغة 31%، متبوعة بزيادة إيرادات خدمات الصوت وإيرادات أخرى لوحدة أعمال الشركات.

ووصل نصيب الشركة في أرباح فودافون مصر (حيث تمتلك المصرية للاتصالات 45% من أسهم فودافون) إلى نحو 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 55.5%.

وانخفض صافي التكاليف التمويلية للشركة إلى 444.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021 مقابل نحو مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 56.1%.

بينما دفعت الشركة إجمالي ضريبة دخل خلال النصف الأول من العام الجاري 1.6 مليار جنيه مقابل 657.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 139.2%.

وقالت الشركة في بيانها، إنها أظهرت نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 6%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 18%، وكذلك خدمات المحمول بنسبة 21%.

وسجل صافي دين الشركة 19 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.4 مرة مقارنة بـ 1.6 مرة بنهاية عام 2020، بينما انخفض معدل الفائدة على الدين ليحقق نسبة 5.7% مقابل 6.9% في النصف الأول من عام 2020.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة فودافون العالمية وقعتا في شهر يونيو اتفاقية مساهمين معدلة، حيث تتضمن الاتفاقية تعديل سياسة توزيعات الأرباح لشركة فودافون مصر بحيث تدفع فودافون مصر توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمين خلال العام الحالي 2021.

وتم صرف 2 مليار جنيه من هذه التوزيعات في مارس الماضي، و8 مليارات جنيه في يوليو، بحسب بيان المصرية للاتصالات.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن نمو الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري يرجع إلى الزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات البيانات والتي بلغت 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالتزامن مع مجهودات ترشيد التكاليف المختلفة، مما ساهم في تحقيق هوامش ربحية مرتفعة.

وأضاف حامد أن الشركة حصلت على الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح الاستثنائية لشركة فودافون مصر بقيمة 3.6 مليار جنيه في شهر يوليو الماضي.