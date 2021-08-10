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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:46 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.33% إلى مستوى 10800 نقطة.

كما زاد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات أمس، بنسبة بلغت 0.57% إلى مستوى 10800 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي EGX30 الأسهم المستثمرين المصريين

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