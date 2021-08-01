"تنظيم الاتصالات" يعتمد تشغيل 173 محطة محمول جديدة بخمس محافظات

كتب- علاء حجاج:

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان اليوم إنه اعتمد إنشاء وتشغيل عدد 173 محطة محمول جديدة موزعة على عدد خمسة محافظات خلال شهر يونيو الماضي، وذلك لدعم تحسين جودة الخدمة بالمناطق المتأثرة.

وأضاف أنه قام بتنفيذ سلسلة من الضبطيات القضائية في محافظات الدلتا والإسكندرية والقاهرة، لضبط أجهزة تقوية الشبكات غير المطابقة للمواصفات والتي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات، وقد تم ضبط أكثر من 300 جهاز تقوية هوائي غير مطابق، وأدى ذلك إلى تحسن جودة الخدمات الصوتية بنسبة 40% وخدمات نقل البيانات بنسبة 70% في المناطق المتأثرة بعد إزالة هذه الأجهزة منها

من جانب اخر أصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الثاني لعام 2021 .

يعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري؛ حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة لكل مشغل.

وقد تم رصد تحسن جودة الخدمة في 3 مناطق بنهاية شهر يونيو لعام 2021 مقارنة بشهر مارس لنفس العام، وذلك نتيجة للتنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، وجَاري العمل معهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة بباقي المناطق المتأثرة من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فقد تم اختبار شبمة فودافون في 81 منطقة و تم رصد إجمالي 17 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والقناة والإسكندرية.

فيما تم رصد تأثر 34 منطقة من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الدلتا والصعيد والإسكندرية لشبكة اورنج.

و تم رصد 28 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والقناة بالنسبة لشبكة اتصالات.

فيما رصد التقرير 35 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت والبيانات، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والإسكندرية بالنسبة لشبكة زي.