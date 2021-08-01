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تخفيضات تصل إلى 70% على الملابس والأحذية مع بدء الأوكازيون الصيفي غدا

03:00 م الأحد 01 أغسطس 2021
تخفيضات تصل إلى 70% على الملابس والأحذية مع بدء الأوكازيون الصيفي غدا

ملابس صيفية

كتبت- شيرين صلاح:

قال تجار ملابس وأحذية تحدثوا لمصراوي، إن التخفيضات على الملابس والأحذية تتراوح بين 5 و70% هذا العام في الأوكازيون الصيفي.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء الأوكازيون الصيفي اعتباراً من الاثنين غدا الموافق 2 أغسطس ولمدة شهر.

وقال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن التخفيضات على الملابس هذا العام بين 5 و70% على حسب القطعة.

وأضاف الداعور، أن مبيعات الملابس خلال الفترة الماضية شهدت ضعفا، مشيرا إلى أن موسم عيد الأضحى لم ينجح في تحريك مبيعات المحلات.

وقال خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن التحفيضات على الأحذية والشنط خلال أوكازيون هذا العام تتراوح بين 20 و40%.

وذكر هاشم، أن سوق الأحذية لم يشهد مبيعات في عيد الأضحى كما كان متوقعًا.

ويأمل التجار أن تحسن فترة الأوكازيون حركة البيع والشراء بالمحلات.

الملابس الصيفية الأوكازيون الصيفي الأحذية وزارة التموين

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