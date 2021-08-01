ربع تريليون دولار زيادة في ثروة أغنى 10 أشخاص بالعالم خلال 7 أشهر (إنفوجرافيك)
كتب- مصطفى عيد:
ارتفعت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بنسبة 23.1% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2020، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.
وبحسب بيانات الشبكة، ارتفعت مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 259.2 مليار دولار لتصل إلى تريليون و381 مليار دولار.
ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 7 أشهر من عام 2021، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.
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