Masrawy logo white

روثمان ودنهل.. "بريتش توباكو" ترفع أسعار السجائر جنيهاً واحداً

12:55 م الأحد 01 أغسطس 2021
روثمان ودنهل.. "بريتش توباكو" ترفع أسعار السجائر جنيهاً واحداً

اسعار السجائر

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة بريتش أمريكان توباكو اليوم الأحد عن زيادة أسعار السجائر التابعة لها بقيمة جنيه واحد في العلبة الواحدة، وفقا لما قاله إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة القاهرة التجارية.

وارتفعت أسعار السجائر تطبيقا لقانون التأمين الصحي.

ونص قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تم تنفيذه منذ 2018، أنه يجري تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلية، سواء كان المنتج محليًا أو أجنبيًا، على أن ترتفع تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا، حتى تصل إلى 150 قرشًا.

أسعار السجائر بعد الزيادة:

دنهل: 47 جنيها.

كينت: 41 جنيها.

لاكي سترايك: 33 جنيها.

روثمان: 33 جنيها.

بال مال: 28 جنيها.

فايسروي: 28 جنيها.

أسعار السجائر شركة بريتش أمريكان رفع أسعار السجائر غرفة القاهرة التجارية

الخبر التالى:

"القوى العاملة": الحكومة تتصدى لظاهرة عمل الأطفال وتوفر الحماية لهم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - تسببت في حرائق بتركيا وتستمر أسبوعين.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن موجة الحر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا